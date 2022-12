Programmi TV di stasera | giovedì 29 dicembre 2022 Su Rai2 la prima tv di ‘Frozen 2 – Il segreto di Arendelle’

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Frozen 2 - Ildi Arendelle Rai1, ore 21.25: Purché finisca bene – Una Scomoda Eredità – 1^Tv Film Tv. Due genitori, sul punto di confessare alle rispettive figlie la verità sul loro amore, muoiono prematuramente. Le due donne, che non si sono mai viste, saranno costrette a conoscersi., ore 21.20: Frozen 2 – Ildi Arendelle - 1^Tv Film d’animazione del 2019 di Chris Buck e Jennifer Lee. Prodotto in USA. Trama: Tre anni dopo la precedente avventura, Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven devono affrontare una nuova sfida e si devono mettere sulle tracce di un incredibileproveniente dal passato. Rai3, ore 21.25: La vita straordinaria di David Copperfield Film del 2019 di Armando Iannucci, con Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie. Prodotto in USA. Durata: 90 minuti. ...

Today.it

Questa sera Chi l'ha visto non andrà in onda: quando torna il programma di Rai ..., Fiction e Seriein TV Tra i principaliin tv vi segnaliamo: Meraviglie - Stelle d'Europa , presentato da Alberto Angela , in onda dalle 21.125 su Rai 1 Mi casa ... Stasera in tv, 5 film e programmi di mercoledì 28 dicembre 2022 Stasera in tv, mercoledì 28 dicembre 2022 , un'altra puntata di Mi casa es tu casa , il programma in onda su Rai1 (dalle ore ...Torna la Serie A ma Novantesimo Minuto cambia rete, eccezionalmente, spostandosi su Rai3 mercoledì 4 gennaio per fare spazio alla penultima puntata ...