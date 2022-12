La Gazzetta dello Sport

Ci sono stati frangenti in cui, disperato, ha messo in quelle zone persino Leao e Saelemaekers. Talento Quest'anno pareva la volta buona, dal momento che la rosa offriva ben tre nomi: De ...Ha preso una scala ae l'ha fatta scendere dal secondo piano. Tragedia sfiorata in via Colle ... Anche incaso il vicino è intervenuto in soccorso della pensionata. La situazione sembrava ... Pioli e quel nodo irrisolto: la trequarti del Milan cerca un vero padrone Da Kessie e Krunic a Diaz e De Ketelaere, la “10” negli ultimi anni è passata di mano senza trovare un interprete fisso. E i ballottaggi ...Stefano Pioli sta valutando delle novità di formazione per Salernitana-Milan: qualcosa può cambiare sulla fascia sinistra della difesa.