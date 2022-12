Pd | Bonaccini pedala in tandem ' Io e Picierno sappiamo combattere' - Politica - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il candidato segretario: 'Non è un ticket, dobbiamo andare forte insieme: lei è come me'. Anche Orfini si schiera con il governatore dell'Emilia - Romagna: 'L'apparato sostiene la ...Il candidato segretario: 'Non è un ticket, dobbiamo andare forte insieme: lei è come me'. Anche Orfini si schiera con il governatore dell'Emilia - Romagna: 'L'apparato sostiene la ... Pd, Bonaccini pedala in tandem "Io e Picierno sappiamo combattere ... Il candidato segretario: "Non è un ticket, dobbiamo andare forte insieme: lei è come me". Anche Orfini si schiera con il governatore dell’Emilia-Romagna: "L’apparato sostiene la Schlein" ...Un ticket con Pina Picierno per la campagna delle primarie Pd e, in caso di vittoria, per affidarle il ruolo di vicesegretaria. È il progetto a cui starebbe lavorando Stefano Bonaccini, candidato alla ...