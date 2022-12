Palazzo Trevisani | parte la riqualificazione | Festa | “Cancelliamo i buchi neri”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ cominciata ladiTrevisan ad Avellino. A darne notizia su Facebook il sindaco Gianluca. “Grazie all’impulsò dell’amministrazione comunaleufficialmente lae il recupero dello storicolungo corso Vittorio Emanuele dadei proprietari. La messa in sicurezza dell’impalcatura che per anni ha caratterizzato questadella città e la realizzazione di un pannello raffigurante il layout dello storico edificio sono un ulteriore passo in avanti verso la risoluzione dell’annosa questione deie la chiusura della lunghissima fase della ricostruzione post ...

AvellinoToday

L'ex Collegio Fontevecchia, una delle opere legate al Pnrr In particolare al Comune di Fermo sono stati riconosciuti adeguamenti per: fondi PNC " RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE, fondi ...Approvato dalla giunta di Fermo il progetto definitivo dell'ex Scuola Sacri Cuori, mentre in questi giorni parte la gara per assegnare i lavori disulla base del progetto ... Parte la riqualificazione di Palazzo Trevisani, Festa: "Un altro passo verso la risoluzione dei buchi neri" Avellino, ecco come sarà il nuovo palazzo Trevisani. I proprietari dello storico edificio di corso Vittorio Emuanele, d’intesa con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Festa, in att ...Ammonta a circa 5 milioni di euro la somma delle ulteriori risorse assegnate al Comune di Fermo per le opere pubbliche legate al Pnrr. La giunta comunale con delibera ha approvato la variazione degli ...