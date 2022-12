L' Eredità | ritorna in gioco un ex concorrente | il campione sbaglia ' gioco'

(Di giovedì 29 dicembre 2022) È tornato ad affiancare la sua collega di sempre, Andrea Cerelli. Dopo alcuni giorni di assenza, Flavio Insinna ha potuto nuovamente contare sulla disponibilità di entrambi i professori. La puntata del 29 dicembre si è aperta con l'inchino del celebre conduttore romano che si è presentato sottovoce paragonandosi a Marzullo. Una volta salutata lassa della precedente sfida, Luisa, sono stati presentati i concorrenti: Gennaro da Scafati (Salerno), Giulia da Bologna, Barbara, Stefano da Bari, Rossella da Novi (Modena) e Stefania. Il nuovoha già conquistato tutti attraverso la sua simpatia ma anche per la sua preparazione. L', torna un exdi Carlo Conti: l'invito di Insinna al pubblico Flavio Insinna ha svelato una curiosità particolare sulbarese Stefano. ...

