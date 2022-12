LeBron | ' Giocare senza chance di vincere non è nel mio DNA' Ma non è un addio ai Lakers

Sky Sport

...mio corpo sto ancora giocando ad alto livello - soltanto per, senza chance di vincere, non è nel mio DNA. Non voglio finire la carriera così, come risultati di squadra". Le parole di...... il proprietario di Hyperice, Jim Huether, portò il cofondatore a vedere Morantcontro i ... Michael Jordan ne ha vinti sei eJames quattro. Per avvicinarsi a questo record, Morant ha ... NBA, LeBron spaventa L.A.: "Voglio vincere: giocare tanto per giocare non è nel mio DNA" Senza citarli, James ha lanciato un attacco alla proprietaria gialloviola Buss e al g.m. Pelinka. Improbabile, però, che le sue parole preludano al ritiro o a un cambio di maglia ...Il giocatore della Gevi Napoli Basket Andrea Zerini è intervenuto nel corso della trasmissione “Time-Out” in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale della ...