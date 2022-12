Giustizia | Meloni | Nelle intercettazioni ci sono stati abusi e vanno corretti

Repubblica TV

...consueta conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio ha permesso a Giorgia..."Sono fiera del fatto che il primo provvedimento del mio governo sia stato il rinnovo del ...Vedi Anchesi commuove, i militari italiani in Iraq le regalano il Tricolore con le loro ... ma la domanda è: se non lo fosse, sarebbe disposto uno stato europeo a fare, nell'interesse ... Giustizia, Meloni attacca Conte: 'No alla morale da chi liberò boss mafiosi e approvò condono Ischia'' Conclusa la prima conferenza stampa di fine anno della presidente del consiglio, coincisa con il sì definitivo del senato alla legge di bilancio 2023.'Le intercettazioni sono uno strumento straordinario a disposizione della magistratura, ma ne va limitato l'abuso'. Lo ha detto la presidente ...