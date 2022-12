Come risolvere quel fastidioso bug di Google Calendar che crea eventi random

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il bugcheinesistenti enon è la prima volta che si presenta, mandando in confusione chi ci lavora. Si tratta di una problematica che esiste già da diversi anni e che – in queste vacanze di Natale 2022, con molti lavoratori in pausa ma tanti altri che stanno in ufficio – è tornata a far parlare di sé appena dopo i giorni festivi. Dal 27 dicembre, infatti, sui social viene segnalato e se ne parla sulla stampa specializzata di tutto il mondo. Da dove nasce questo bug egestire la questione per evitare di trovarsiintasato diche partono da e-mail non correlate? LEGGI ANCHE >>>e YouTube hanno violato la privacy dei minori per indirizzare loro pubblicità mirata? ...