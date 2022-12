QUOTIDIANO NAZIONALE

Il pirata informatico sarebbe venuto in possesso dei dati di oltre 400mila utenti sfruttando una falla di sicurezza del social ...di Franca Ferri Il 2022 finisce decisamente male per Elon Musk . L'ultimo colpo arriva da unche chiede direttamente al Ceo diil riscatto per i dati di 400 milioni di iscritti alla piattaforma social, dati di cui sarebbe venuto in possesso sfruttando una vulnerabilità del ... Twitter, hacker ruba dati e ricatta Elon Musk: 200mila dollari per non venderli Il pirata informatico sarebbe venuto in possesso dei dati di oltre 400mila utenti sfruttando una falla di sicurezza del social network ...Dopo la violazione dei dati personali, questi sono stati pubblicati online e di conseguenza la Data Protection Commission ha aperto un'inchiesta. È possibile che la società possa aver violato il Regol ...