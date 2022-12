Sofia Goggia simbolo di caparbietà e resilienza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non si ha mai timore di dire chesia una delle più grandi sciatrici italiane di tutti i tempi. I successi parlano per lei, titoli e medaglie anche ma quello che continua a stupire è la sua capacità di essere sempre protagonista, anche quando le condizioni fisiche non glielo permetterebbero. L’impresa post operazione alla mano è stata l’ultima, ma già a Pechino aveva fatto un recupero lampo per poi conquistarsi un incredibile argento olimpico. Ecco perché la bergamasca è davvero undinon molla mai(Crediti foto: Stefan Brending Wikipedia)In passato ci sono state davvero tante condizioni sfavorevoli da un punto di vista fisico, davanti alle quali chiunque ...