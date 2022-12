Silvia Toffanin a Sanremo 2023 | cosa è successo con Amadeus? I dettagli

Open

Fonti Mediaset hanno confermato che l'offerta alla conduttrice di 'Verissimo' era stata fatta A Sanremo 2023 non ci sarà. In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione al Festival della conduttrice di ' Verissimo ', fonti Mediaset precisano che non sarà presente alla manifestazione. È ...A Sanremo 2023 non ci sarà. Il suo nome circolava da tempo come co - conduttrice di una delle serate del Festival ma, in una nota diffusa all'Ansa, Mediaset ha deciso di chiarire la questione questione: Secondo ... Lo strano caso di Silvia Toffanin a Sanremo, anzi no, e di una dichiarazione lanciata e poi cancellata Silvia Toffanin ha davvero rifiutato di condurre Sanremo 2023 declinando l'invito di Amadeus Cosa è successo Chi sta mentendoEmergono nuove indiscrezioni sulla possibile partecipazione della presentatrice alla prossima edizione della kermesse ...