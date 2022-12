Ramsey | chi l' ha visto? Dopo un mese ancora non è tornato al Nizza - Sport - Calcio - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'ultima partita disputata dal Galles in Qatar risale al 29 novembre e il campionato francese sta per ripartire, ma dell'ex Juve nessuna traccia al centro sportivo dei ...Michele Mazzeo https://www.fanpage.it/ aaronFinita l'avventura ai Mondiali di Qatar 2022 tanti calciatori hanno fatto immediatamente ... C'ècome ... Ramsey, chi l'ha visto Dopo un mese ancora non è tornato al Nizza L'ultima partita disputata dal Galles in Qatar risale al 29 novembre e il campionato francese sta per ripartire, ma dell'ex Juve nessuna traccia al centro sportivo dei rossoneri ...Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – Non si è ancora risolto il caso che coinvolge Aaron Ramsey, ex centrocampista della Juventus in forza al Nizza dallo scorso agosto dove era arrivato a parametro zero dopo ...