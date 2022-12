Olimpiadi | scontro in Tribunale sullo sponsor della FederSci

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) E’ un vero e proprioquello che si sta consumando intra la FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e BasicItalia SpA, il gruppo che detiene i diritti sul marchio Robe di Kappa – fino a poco tempo fa– e che ora sta litigando per colpa di “Armani”. Come riporta L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Tag24

Era il 1960, l'anno delle. Signorello non ne fu mentore o realizzatore, ma gli ... Lotra il vecchio Akela e il giovane maschio alpha, quest'ultimo con alleanze socialiste, durò tre ...Traduzione di Carlo Ghirri News correlate Serve che la Russia faccia leSi può mettere la ...in Italia molti si agitano inutilmente proseguono le trattative tra Usa e la Russia Ènel ... Boxe sempre più lontana dalle Olimpiadi 2024 • TAG24 CIO e IBA sempre più distanti: difficile vedere la boxe alle Olimpiadi del 2024 a Parigi, qualche spiraglio per Los Angeles.Troppo andirivieni, l'appezzamento di terreno non potrà più essere coltivato. Le colture saranno spostate in una zona "più ...