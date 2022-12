Niente premi ai manager Juve | extra bonus bloccati

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Non è tempo diaidellantus. Nel giorno in cui all'Allianz Stadium l'assemblea dei soci del club bianconero mette il timbro su un bilancio chiuso con 238 milioni di perdite, l'assise dice no al programma di performance shares messo all'ordine del giorno dallo stesso board dimissionario guidato da Andrea Agnelli. Ovvero, stop all'assegnazione gratuita a ciascundi una remunerazione massima, definita in numero di azioni, subordinata al conseguimento di obiettivi di performance predeterminati. E pensare che il primo beneficiario sarebbe dovuto essere proprio Maurizio Scanavino, amico di John Elkann dai tempi dell'università. Evidentemente però non era aria. D'altronde, del rosso, quello di bilancio, si parlava ormai da settimane. Mancava solo il doppio timbro, quello del ...

