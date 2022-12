NBA 2022 2023 | Luka Doncic riscrive la storia | tripla doppia mai vista per battere i Knicks

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) I risultati di NBAnella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 dicembre. La copertina è tutta di, che non solo continua a regalare spettacolo, maladella pallacanestro d’Oltreoceano. Il 23enne dei Dallas Mavericks firma la primada 60 punti e 20 rimbalzi, chiudendo per l’esattezza con 60 punti, 21 rimbalzi e 10 assist la partita contro i New York, rimontati nel finale di quarto quarto recuperando dal -9 a 27 secondi dal termine, con tanto di libero sbagliato appositamente e rimbalzo offensivo con canestro al volo a 1? dalla sirena. Un episodio che, come ha riportato ESPN Stats & Info, ha interrotto una striscia di 13.884 sconfitte in situazioni identiche, negli ultimi 20 ...