Morto il nipote di Bob Marley a 31 anni | il cantante Jo Mersa trovato senza vita in auto

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Èa 31ilJoseph “Jo”, figlio di Stephen edella leggenda del reggae Bob. Secondo quanto riporta Tmz, il 31enne statunitense è statonella suacon gli sportelli ancora aperti. Secondo i media americani, l’uomo potrebbe essereper le complicazioni di un attacco d’asma. Nato e cresciuto in Giamaica, Josi era trasferito da giovanissimo negli Stati Uniti per proseguire i suoi studi in ingegneria audio al Miami Daje College prima di iniziare la carriera musicale. Dopo la pubblicazione dell’Ep Comfortable nel 2014, il successo è arrivato nel 2016 con il singolo Burn ...

Adnkronos

Jo Mersa Marley:ildi Bob Marley Nato nel 1992 in Jamaica, Jo Marley si trasferisce a Miami all'età di 11 anni. È da sempre cresciuto tra musica e musicisti.di Bob Marley, ...Joseph Marley , conosciuto come Jo Mersa Marley , èall'età di 31 anni.della leggenda del reggae Bob Marley e figlio di Stephen Marley , era lui stesso un cantante. Come riporta l'edizione online della rivista Rolling Stone , la causa ... Bob Marley, il nipote Jo Mersa morto a 31 anni Jo Mersa, cantante nipote della leggenda del reggae, è stato trovato morto nella sua automobile, con gli sportelli ancora aperti. Si pensa a un attacco d'asma letale ...Joseph Marley, conosciuto come Jo Mersa Marley, è morto all'età di 31 anni. Nipote della leggenda del reggae Bob Marley ...