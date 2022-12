Malagò | «Il Napoli finora ha dimostrato di essere un pezzo avanti a tutte le altre» 

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il presidente del Coni, Giovanni, ha rilasciato un’intervista alle agenzie di stampa, il cui contenuto è riportato da Calcio e Finanza.parla della Ferrari ma anche della Juventus. Oltre che dell’Italia non ammessa al Mondiale e di Milano-Cortina 2026. Sulla Ferrari,dice: «E’ da troppi anni che la Ferrari non vince un Mondiale. Non mi sento di sbilanciarmi, ma se dopo cinquant’anni abbiamo riportato una moto italiana, la Ducati, a vincere la MotoGp addirittura con un pilota italiano, ci aspettiamo che anche nella Formula 1 questo possa avvenire presto. E’ un grande segnale».ha commentato l’arrivo di Vasseur al posto di Binotto. «Sappiamo che la Red Bull ha avuto qualcosa in più quest’anno e ci auguriamo che non ci sia il recupero della Mercedes, altrimenti i concorrenti sarebbero due. Però ...

la Repubblica

E comunque tali e tante da far sbottare il buonpresidente Coni: ' Siamo in vetta al mondo !'... recanatesi come il cantore dell' Infinito Il Belpaese, e non solo, che di ...'È un momento tristissimo per il calcio - ha affermato il tecnico del- , Sinisa è stato un ...: l'uomo ha superato il giocatore e il tecnico 'Siamo tutti veramente molto più tristi. L'... Stadio della Roma, anche Malagò indagato: chiese lavoro per il compagno della figlia