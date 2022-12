Kulusevski duro contro la Juve | “Avevo iniziato a dubitare di me stesso!”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dejan, classe 2000, ha vinto il Pallone d’Oro svedese 2022. Il premio riconosciutogli è arrivato sul finire di un anno, il 2022, brillante e positivo: dopo essere passato dallantus al Tottenham nel gennaio scorso, infatti, il giocatore svedese ha totalizzato 6 goal e 13 assist con la squadra inglese. Un riconoscimento che l’ha portato a battere persino il suo connazionale Zlatan Ibrahimovic, avendolo vinto all’età di 22 anni (Ibrahimovic vinse il primo a 24 anni). “Allantus non ero più me stesso, al Tottenham sono in un posto fantastico”, Kulusevki si racconta Durante la cerimonia, Dejan ha rilasciato un’intervista al quotidiano svedese SportBladet, durante la quale ha voluto ripercorrere gli step della sua “breve” carriera. Passato dall’Atalanta allantus, in casa bianconera il ...

Tag24

Juventus,ricorda il periodo bianconero: 'È stato molto'È inevitabile sottolineare come l'addio alla Juventus e il passaggio al Tottenham di Conte abbia inciso in maniera decisiva nel ...Perché Perché poi il prezzo determina, nel senso cheaveva fatto cinque mesi in serie A,... ok Non c'è da stupirsi se in due anni abbiamo chiesto 700 milioni agli azionisti", è ilj'... Kulusevski: "Un sogno giocare in Premier. Alla Juve pensavo di non ... Le parole di Dejan Kulusevski a margine dell'intervista dopo la consegna del Pallone d'oro svedese a SportBladet ...Dejan Kulusevski porta a casa il Pallone d’oro svedese per l’annata 2022, per la prima volta nella sua giovane carriera. Un riconoscimento importante al margine del quale ha parlato anche della sua es ...