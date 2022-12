Ferrovie | al via la gara per un sublotto dell' Alta Velocità Salerno - Reggio Calabria

Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale ...... collegando le sedi universitarie didei Caniana e Dalmine con Verdellino, in prossimità del sottopasso con la stazione delledello Stato, offrendo poi un collegamento con il Parco ... Sicilia, Ferrovie: via a gara da 1,5 miliardi per nuova linea Palermo-Catania-Messina Dopo un incontro con i vertici di Ferrovie Nord avvenuto già la settimana scorsa nella sede di Milano, si è tenuto ieri un sopralluogo ...Il Sindaco Gianpiero Bocca: “Ho voluto fortemente questo incontro per fare il punto in presenza con l’azienda milanese e prevedere interventi concreti” ...