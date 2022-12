Emma Marrone | i buoni propositi 2023 | ' Non sono una persona seria'

quotidianodipuglia.it

'Non sono una persona seria. O forse sì' esordiscenella sua lista di propositi per il 2023. Su Instagram , la cantante salentina si mostra in accappatoio in due foto diverse. Nella prima ha delle emoticon di orsacchiotti rossa attorno, ...La serata a Olbia inizia alle ore 22 sul palco allestito presso il Molo Brin, dove si esibiscein concerto prima di lasciare spazio al consueto brindisi e ai fuochi d'artificio. Cerchi ... Emma e la scena di nudo nel film: la cantante in topless ne 'Il ritorno'. I fans la osannano: «Sei incredibile «Non sono una persona seria. O forse sì» esordisce Emma Marrone nella sua lista di propositi per il 2023. Su Instagram, la cantante salentina si mostra in accappatoio in due foto diverse. Nella prima ...Ad ogni città il suo cantante in vista del concerto di Capodanno 2023. Vediamo come si farà festa in alcuni dei luoghi più importanti.