Covid | Schillaci dispone il tampone obbligatorio per gli arrivi dalla Cina - Esteri - quotidiano net

la Repubblica

...antigenici- 19 obbligatori, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia". Lo dichiara il ministro della Salute, Orazio. ...Mentre il virus mette di nuovo in ginocchio la Cina, l'Italia dunque pensa a come difendersi da una nuova possibile ondata di- 19 proveniente dall'estero. Dal 24 di dicembre ad oggi... Schillaci: tampone Covid obbligatorio per chi arriva dalla Cina. A Malpensa positivo quasi 1 su 2, screening … All’aeroporto di Malpensa, su due voli provenienti dalla Cina, sono stati trovati infetti rispettivamente il 38 per cento e il 52 per cento dei viaggiatori ...I contagi Covid in Cina aumentano e per questo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, sta valutando la possibilità di istituire il tampone obbligatorio per chi arriva da Pechino. "Stiamo con la ...