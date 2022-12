Covid oggi Lazio | 3 132 contagi e 5 morti A Roma 1 648 casi

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.132 i nuovidi coronavirus, 28 dicembre 2022, nelsu 2.559 tamponi molecolari e 15.768 tamponi antigenici per un totale di 18.327 tamponi. Il bollettino della regione registra inoltre 5 decessi, 665 ricoverati (-12), 25 terapie intensive e +2.237 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17%. Icittà sono a quota 1.648. Nel dettaglio, nella Asl1 sono 485 i nuovie 2 i decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 727 i nuovie 1 decesso; nella Asl3 sono 436 i nuovie 0 i decessi; nella Asl4 sono 88 i nuovie 0 i decessi; nella Asl5 sono 240 i ...

Due sono i voli testati, arrivati a Malpensa dal 26 di dicembre: il volo Neos/NO 00977 arrivato alle 6.20 con 92 passeggeri ha visto il 38% di questi positivi (35). Molto significativa la percentuale ...