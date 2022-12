Come collegare lo Steam Controller alla Steam Deck

Leggi su gamerbrain

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Quest’oggi proseguiamo con i tutorial sullaillustrandovilo, sia sfruttando la Dock per trasformare lain unaMachine che tramite Bluetooth. via USB Prima di tutto dovrete acquistare una Dock per la, a fine articolo ve ne riportiamo diverse in vendita su Amazon: Collegate l’alimentatore originale dellaDock e il cavo di quest’ultimaCollegate un cavo HDMI dDockTV ...