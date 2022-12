TUTTO mercato WEB

Su 'Il Corriere dello Sport' apertura dedicata a Inter - Napoli, big match di Serie A alla ripresa: 'Il vento del QatarSpalletti', il titolo. In prima pagina c'è però soprattutto: 'Fa ...L'astronauta Roy McBride sifino ai margini del sistema solare per trovare la causa a ...10 - L'impero del Sole 01:55 - Nikita 3 Stagione Ep.4 Rai Movie 19:55 - Stanlio e Ollio -... Juventus, Allegri spinge per il rinnovo di Danilo. Per Milik si va verso il riscatto La sua permanenza non sembra essere in dubbio, ma Massimiliano Allegri vuole premunirsi. Danilo potrebbe rimanere ancora alla Juventus, legandosi al bianconero fino a fine carriera. Il calciatore ...Allegri rinnovo Rabiot. Allegri spinge per la permanenza di Adrien Rabiot. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri ha espresso alla società la v ...