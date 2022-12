Adesca le bambine con la scusa di giocare a nascondino | poi le violenta nel camper | arrestato 57enne

Gazzetta del Sud

lecon la scusa di giocare a nascondino, poi le violenta nel camper: arrestato 57enne Ventimiglia, bambino di 6 anni ridotto in fin di vita: svolta nel caso. Il nonno si costituisce: ...L'accusato avrebbe abusato di quattrodi età compresa tra i 10 e i 12 anni, che hanno raccontato l'accaduto. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di minori di 14 ... Adesca e abusa di 4 bambine in un camper, arrestato 56enne I carabinieri della Compagnia di Viadana hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Brescia, un cittadino italiano di 57 anni… Legg ...È morto dopo tre settimane di agonia Benedetto Pensati, giovane di 14 anni che lo scorso 9 dicembre si era scontrato con il suo motorino ...