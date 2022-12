(Di martedì 27 dicembre 2022) Un senatore attribuisce al Maie emendamenti proposti e approvati da deputati di altri gruppi politici – Il regolamento dellacondanna ma non punisce la diffusione di notizie falsificate – Grande il clamore suscitato dal recente articolo, pubblicato dal solo nostro giornale, suldel sen. Mario Alejandro Borghese del Maie-Movimento Associativo Italiani nel Mondo. Con questo acronimo, si indica l’Associazione argentina, presieduta proprio recentemente dallo stesso senatore, in sostituzione del fondatore Ricardo Merlo, in favore della quale lo stesso parlamentare ha divulgato il, confezionato personalmente, via mail e whatsapp e inviato in tutto il Sud America. Lo scopo? Solo per meglio motivare e incentivare al proselitismo i propri ignari elettori. Le giustificate e piuttosto irate lamentele per “appropriazione ...

RomaDailyNews

Tra l'altro nessuna parola suldi Striscia la Notizia che lo inchioda alle sue responsabilità. per poi prontamente scaricarlo quando è scoppiato lo. Ricordiamo che Bianchi arrivò a ...Si acuisce lo scontro tra Russia e Stati Uniti. Stavolta la pietra dellosono alcune dichiarazioni rilasciate da 'funzionari anonimi' del Pentagono in merito a un '...su questo argomento ... Video scandalo - Codice Camera non sanziona le bugie ... Anche in occasione degli auguri di Natale, Renzi, che tra le sue attività di senatore e faccendiere può elencare anche quella di denunciatore seriale, non si è dimenticato di offendere come suo solito ...Nel corso dei festeggiamenti per il terzo posto, infatti, il centrocampista nerazzurro e Dejan Lovren (oltre ad altri loro compagni) avrebbero intonato un coro neonazista. Come riportano diverse fonti ...