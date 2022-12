TS – buone notizie per Ricci Si rivede anche Lukic

Leggi su justcalcio

(Di martedì 27 dicembre 2022) 2022-12-26 20:23:42 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da Tuttosport: TORINO –per: dopo oltre una decina di giorni il centrocampista del Toro è tornato oggi ad allenarsi in gruppo al Filadelfia. Si era fermato un paio di giorni prima dell’amichevole con l’Almeria, in coda al ritiro in Spagna. Noie muscolari allo stesso polpaccio che lo aveva già tenuto fuori per oltre un mese a settembre. Stavolta, per fortuna, non si è trattato di una lesione muscolare, ma di un fastidioso sovraccarico muscolare. Di conseguenza si può immaginare che possa tornare a disposizione di Juric per la gara del 4 gennaio col Verona, ripresa del campionato. Per prudenza potrebbe invece essere ancora risparmiato, il 28 in amichevole col Monza. Oggi è tornato ad allenarsi. Smaltita la febbre ...