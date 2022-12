Terra Amara | com’è la dottoressa Mujgan nella vita reale | pazzesca e fisico bomba

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il personaggio dellainviene interpretato dall’attrice Melike Yalova. Molti si sono chiesti come sia la giovane donna. La nota soap opera ha saputo sin dall’inizio conquistare i cuori di migliaia di telespettatori. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, in … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Tv Sorrisi e Canzoni

Indice Anticipazioni, la puntata di oggi 27 dicembre Hilal Alt nbilek: chi è Zuleyha diFilmografia Cinema Televisione Quando parliamo didobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli ...Nuovo appuntamento oggi martedì 27 dicembre 2022 con la soap turca. Nella puntata odierna Yilmaz è coinvolto in una sparatoria dove spara ad un uomo preso dalla rabbia per i pettegolezzi che girano su di lui in paese. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'... Terra amara, le trame dal 27 al 31 dicembre 2022 Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nelle puntate di Terra amara dal 2 al 7 gennaio, Zuleyha e Mujgan finiscono in ospedale dopo aver avuto un incidente ...