Sanremo | Amadeus | ‘Madame è in gara | fino a quando non è colpevole | è innocente’

(Di martedì 27 dicembre 2022) Linea morbida su Madame, la cantante italiana finita nel vortice di un’inchiesta sui vaccini falsi. Nonostante sia indagata per aver falsificato il corretto procedimento di vaccino per il Covid-19, l’artista si sarebbentita ugualmente il palcoscenico prima del Concertone di Roma, con l’appoggio del Campidoglio, e poi quello del Festival dicome concorrente in, conche si è preso la responsabilità di non rimuoverla “finché non è”. Il caso Madame,: “Lei infinché non sarà giudicata” Sta aprendo un caso nazionale e politico Madame, indagata per un giro di vaccini falsi nella provincia di Vicenza, località dove peraltro l’artista è nata. Infatti, la cantante potrebbe aver falsificato la corretta ...

la Repubblica

"Ad oggi Madame è in gara a, poi vediamo cosa accade da qui al festival". Ad assicurarlo è il direttore artistico e conduttore del Festival,, ai microfoni del programma The Flight di Rtl 102.5. Il commento ...Madame squalificata dal Festival diParla"Ad oggi Madame è in gara a, poi vediamo cosa accade da qui al festival. Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare ... Sanremo: Amadeus, "Madame Finché non colpevole, è innocente e quindi ad oggi in gara" 'Sarebbe un vero peccato che il pubblico non possa ascoltare il suo brano'. Al momento, Madame è ancora in gara al Festival di Sanremo. A dirlo, al programma di Rtl 102.5 'The Flight', è il conduttore ...ROMA "In questo momento dare un giudizio con il panettone in bocca su una cosa così seria, mi pare poco serio. C'è un'indagine in corso e si è innocenti finché non si viene dichiarati colpevoli. Ad… ...