Rinnovi in casa Napoli

(Di martedì 27 dicembre 2022) La dirigenza del, in questa sosta causata dai mondiali in Qatar, si è soffermata suidei propri calciatori. Dopo la rivoluzione che c’è stata nella passata sessione di mercato estiva, la società partenopea non vuole lasciare niente al caso. Difatti ad oggi l’obiettivo è quello di assicurare continuità a questo ciclo appena aperto. L'articolo

Sportitalia

... allora potrebbe avere diritto a vedersi versata l'intera somma, ma se ancora vivesse nella...anche vero che una paga adeguata e un orizzonte temporale di almeno un anno con previsioni di...... a Miretti e Fagioli si aggiungono con tanto diIling - Junior e Mulazzi , quindi presto ... E poi Barrenechea, Compagnon, Rafia, Stramaccioni : costruirsi l'avvenire innon costa nulla. Fiorentina, il punto sui rinnovi di contratto in casa viola La Fiorentina starebbe lavorando per il futuro di Giacomo Bonaventura, con l'obbiettivo di blindarlo per un'altra stagione ...Il rinnovo di Leao è ancora una questione aperta, mentre in casa Milan si respira più ottimismo per quelli di Bennacer e Giroud. A inizio 2023 Maldini e Massara cercheranno di chiudere le tre trattati ...