Rifiuti Roma | fiumi di spazzatura per le strade Il disperato appello dei netturbini | ”Tenetela in casa”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tutto bello a Natale e Vigilia, ma cosa rimane il giorno dopo? Oltre a qualche problema gastrointestinale, anche i pacchi regalo, le scatole di cartone gettati all rinfusa sui marciapiedi, iindifferenziati accoppiati con l’organico che letteralmente straripano dai cassonetti, e molto altro. La raccolta deida parte di Ama è andata completamente in tilt, e così il Natale lascia dietro di sé una scia disulledella Città Eterna, con la minaccia dell’ennesima emergenza. Gli stessiAma del gruppo Lila devono lanciare il loro personalissimo e concitato: “Aspettate ancora a gettare lainalmeno per altre 24 ore se potete – ha spiegato il portavoce di Lila ...

RomaToday

... tenetela in casa almeno per altre 24 ore se potete - spiega il portavoce di Lila Maurizio Fortini - gli impianti fuorisono rimasti chiusi e bisogna raccogliere iaccumulati, poi la ...In queste giornate di festa la situazione aè davvero critica per quanto riguarda i. Il piano Natale è fallito e le strade sono già invase dalla spazzatura, con i cassonetti completamente pieni. Afallisce il piano Natale: ... Perché a Roma l'emergenza rifiuti non finisce mai Franceschini ha voluto spiegare in una intervista al Corriere della Sera le ragioni del suo tifo per la Schlein ...Il piano Natale a Roma è fallito. In queste giornate di festa le strade sono state invase dalla spazzatura e i cassonetti sono tutti pieni.