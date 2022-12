Rfi lancia gara per prolungamento metropolitana Salerno

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la progettazione e la realizzazione del progetto di “Completamento delladi: tratta Arechi – Pontecagnano Aeroporto Costa d’Amalfi”. Laha un valore di oltre 185 milioni di euro, di cui 70 milioni finanziati con i fondi del Pnrr. L’intervento consiste nella realizzazione del completamento delladigià in esercizio con un tratto di ulteriori 9 km di linea elettrificata in affiancamento alla linea storica– Battipaglia, e l’attivazione al pubblico servizio di quattro nuove fermate/stazioni. “Il progetto, in particolare, consentirà di potenziare sia i collegamenti con l’ospedale e ...

RFI

Per il completamento dell'opera e' stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Vicenzo Macello, Vice Direttore Generale di. Gli interventi costituiscono una prima fase del progetto ...Per il completamento dell'opera è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Macello , Vice Direttore Generale di. Gli interventi costituiscono una prima fase del progetto ... GRUPPO FS Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il bando per la progettazione e la realizzazione del progetto di “Completamento della metropolita ...Economia: Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando per la progettazio..