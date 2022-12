“Perché è uscito” GF Vip | addio al concorrente migliore | ha abbandonato la casa

Leggi su tuttivip

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nel corso dei tanti mesi trascorsi all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà, Luca Salatino ha fatto innamorare gran parte del pubblico del GF Vip 7 per il suo buon cuore e la sua genuinità. L’incontro con il padre ha emozionato tutti, pure Sonia Bruganelli. Ma la mancanza per Soraia Ceruti è troppa, ha lasciato. Dopo la lunghissima avventura di cuore a Uomini e Donne, da Maria De Filippi, questa è risultata pesante. Gli spettatori sanno bene di che problema si sta parlando. Il giovane ha dimostrato insofferenza da tanto. È dallo scorso settembre che l’ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi non fa altro che piangere per la nostalgia per la sua Soraia Ceruti. La fidanzata gli manca troppo, tanto che ultimamente il pubblico iniziava a infastidirsi nei confronti di Luca Salatino. Era permaloso, scontroso coi compagni del GF Vip 7. GF Vip 7, è ...