Msi | Malpezzi Pd | ' gravi uscite nostalgiche Rauti e La Russa'

(Di martedì 27 dicembre 2022) Roma, 27 dic (Adnkronos) - "Con tutto l'umano rispetto per i padri di @isabellae @Ignazio Lale loroverso il MSI sono. Chi rappresenta le Istituzioni non può non ricordare che le radici democratiche del Paese e la nostra Costituzione sono antifasciste”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona

La Svolta

Lo dico a Simona, che era una pasdaran del fatto che bisognasse inserire il merito nella ... ha detto Berlusconi rivendicando anche lo sdoganamento degli eredi dell', il Movimento Sociale ...... mentre il resto è un tentativo di mascherarsi come semplice conservatrice (lo stesso simbolo della Fiamma dei post fascisti delè reazionario). Interviene la senatrice del Pd Simona... Ultimo'ora: Msi: Malpezzi (Pd), 'gravi uscite nostalgiche Rauti e La ... Roma, 27 dic (Adnkronos) - "Con tutto l umano rispetto per i padri di @isabellarauti e @Ignazio_LaRussa le loro uscite nostalgiche verso il MSI sono gravi. Chi rappresenta le Istituzioni non può non..