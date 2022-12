(Di martedì 27 dicembre 2022) Ledenunciano unaone deidell'esame dellaine chiedono al presidente Ignazio Ladi riconvocare la capigruppo per rivedere il serrato calendario che ...

Tiscali Notizie

...ostruzionistico ma serve un allungamento dei tempi di esame del Ddl di Bilancio con lafino ... Dallearriva una richiesta al presidente del Senato, Ignazio La Russa, di riconvocare ...Lechiedono di arrivare fino a giovedi' con l'esame dellada parte del Senato. nep 27 - 12 - 22 17:53:43 (0331) 5 NNNN Manovra, opposizioni a La Russa: tempi Senato troppo compressi Roma, 27 dic. (askanews) - Le opposizioni denunciano una compressione dei tempi dell'esame della manovra in Senato e chiedono al presidente ...Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Dopo la richiesta di ridefinire i tempi per l'esame del disegno di legge di Bilancio, in attesa della risposta del presidente del Senato, Ignazio La Russa, le opposizioni..