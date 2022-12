Macchinari professionali | cresce la richiesta di corsi per mulettisti e addetti PLE

Leggi su anteprima24

Sul mercato del lavoro sono sempre più richiesti iperPLE, necessari per formare delle figureoggi molto ricercate all'interno del mercato del lavoro. Il ruolo del mulettista è assolutamente fondamentale per il carico e lo scarico delle merci, oltre che per movimentare e stoccare merce di ogni genere all'interno dei vari magazzini. Questa mansione è diventata negli anni sempre più importante non solo nelle grandi aziende ma anche in quelle di medie e piccole dimensioni. Il lavoro svolto con le PLE, piattaforme di lavoro mobili ed elevabili, è molto simile e altrettanto importante. Nello specifico i tecnici abilitati all'utilizzo di queste piattaforme possono utilizzare delle attrezzature specifiche per spostare le persone e portarle in posizioni utili ...