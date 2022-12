LIVE Ciclocross | Superprestige Zolder 2022 in DIRETTA | terminati i primi due giri | allungano van Aert e van der Poel

Leggi su oasport

(Di martedì 27 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Si chiude anche il terzo giro: sempre in testa vane van der, l’olandese Lars Van der Haar è terzo con un ritardo di 32? seguito da Hermans, Vanthourenhout e Pidcock. 15.32 La sensazione è che fino alla fine ci saranno due gare in una: una per il successo finale tra vane van der, un’altra per il terzo posto (con per ora protagonisti Hermans, Vanthourenhout e Pidcock, non pervenuto Iserbyt). 15.29 Altra “alternanza”, adesso in testa van dere vana inseguire. 15.26 Si conclude anche il secondo giro dei nove previsti; in testa van(13’53”), segue van der; terzo Quinten Hermans, quarto Michael Vanthourenhout e quinto Thomas ...