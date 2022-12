L’emozione di Bianca Atzei per la casa che prende forma per suo figlio

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 dicembre 2022) Non sono stati giorni semplici gli ultimi per, prima di Natale è stata ricoverata in ospedale, ha spiegato di avere avuto dei problemi di salute. Un’infezione, la polmonite e tanta paura per suoè al nono mese di gravidanza ma adesso è a, serena, in attesa che arrivi il momento del parto. Intanto, lae la cantante mostra un pezzetto di quella felicità, ciò che vede dal lettone mentre sdraiata si riposa e sogna il suo futuro con Stefano Corti e Noa Alexander. “La bellezza di come tutto standoper Noa Alexander. Quanto sono emozionata” scrive dal lettone e lascia che tutti vedano cosa sogna....