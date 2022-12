Le pagelle di Bari-Genoa 1-2 | Grifone al terzo posto

(Di martedì 27 dicembre 2022) Termina col risultato di 1-2 l’ultima gara di questo Boxing Day di Serie B tra. Una partita divertente e ben giocata da entrambe le squadre che hanno dimostrato di meritare i primi posti in classifica. Ad aprire i giochi dopo poco più di 2? ci ha pensato il rumeno George Puscas siglando l’amaro gol dell’ex. I pugliesi però non hanno mollato rendendosi vivaci in avanti con un paio di occasioni fino ad arrivare al pareggio firmato dal solito Cheddira. Nonostante il pallino del gioco nelle mani dei padroni di casa e un “San Nicola” gremito capace di spingere dall’inizio alla fine i suoi calciatori, alla fine ad avere la meglio sono stati i liguri. A spegnere le speranze dei baresi è stata rete del definitivo 2-1 messa a segno da Gundmudsson protagonista di una gara da MVP. Decisiva poi nei minuti di recupero una grande parata su colpo di ...

La Bari Calcio

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Pubblichiamo di seguito ledi Pianetagenoa1893.net di- Genoa, gara terminata con il punteggio di 1 - 2 . Genoa 7 - Dieci punti in quattro partite e un solo gol subito: è il Grifo di Gilardino che merita di ...Bani 7: se ilnon sfonda mai per vie centrali è anche perché sa che dalle sue parti è difficilissimo passare. Pretoriano. Sabelli 5,5: Cheddira gli sguscia alle spalle timbrando il cartellino ... Bari-Genoa, le pagelle: Cheddira rientra e segna, errore grave per ... Terza sconfitta in campionato per il Bari che cade al San Nicola al cospetto del Genoa di Gilardino. Torna al gol Walid Cheddira, autore del momentaneo pareggio. Di seguito le pagelle: ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...