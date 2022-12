Firenze | corteo anarchico in centro | ' No al 41 bis | Cospito libero' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Manifestazione non autorizzata, circa 50 partecipanti hanno sfilato da piazza Santissima Annunziata fino alla prefettura in via ......manifestato questa mattina aper circa un paio di ore fino alle 13. Si tratta di una manifestazione non autorizzata contro il 41 bis e in solidarietà dell'anarchico Alfredo Cospito. Il... Firenze, corteo anarchico in centro: "No al 41 bis, Cospito libero" Manifestazione non autorizzata stamani a Firenze contro il 41 bis e in solidarietà dell'anarchico Alfredo Cospito. Una cinquantina gli anarchici, si spiega dalle forze dell'ordine, sono partiti da pia ...Una cinquantina di persone ha manifestato questa mattina a Firenze per circa un paio di ore fino alle 13. Si tratta di una manifestazione non autorizzata ...