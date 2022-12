Come proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno

(Di martedì 27 dicembre 2022) L'inizio del nuovo anno dovrebbe essere una gioia per tutti, ma per i proprietari di animali spesso diventa un dramma. Non è raro che, impauriti dai fuochi d’artificio, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti...

LA NAZIONE

... sia su Android sia su iPhone potendo anchel accesso con pin o riconoscimento ...fotovoltaica qualsiasi superficie di Sandro Iannaccone Quali sono i sintomi dell'influenza australiana e...Vui ha anche chiesto la benedizione al capo della Chiesa ortodossa peril popolo serbo del Kosovo e Metochia. 'Patriarca sono andato nella prima e più importante sede della mia Chiesa. Botti, come proteggere gli animali domestici la notte di Capodanno Ancora poche ore e questo anno sarà finito lasciando spazio, si spera, ad un anno nuovo più sereno. Purtroppo come ogni fine d’anno arriva per i cani, così come tanti altri animali, un incubo: i fuoch ...L'inizio dell'anno è alle porte riproponendo il solito problema delle esplosioni di petardi e fuochi artificiali. Per informare i proprietari di cani e gatti su come comportarsi per metterli in sicure ...