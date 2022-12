“Come fai a sapere queste cose” GF Vip 7 | roba di denunce per la concorrente | “Non dirle”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il GF Vip 7 è quasi una polveriera. Stavolta a finire nel tritacarne è stata Nikita Pelizon, demolita da una coinquilina che si è detta pronta a portarla in tribunale. Infatti, non siamo più in presenza solamente di dinamiche di gioco, ma di scontri personali che potrebbero addirittura finire con una denuncia. Almeno questo è quanto è stato preannunciato alla ragazza. L’attacco contro di lei è nato così: “Sono pure una signora tesoro mio, non puoi assolutamente e ti vieto di continuare a fare insinuazioni gravi sul mio percorso passato”. Ma ovviamente non è finita qui, visto che il pubblico del GF Vip 7 ha ascoltato ben altro contro Nikita Pelizon: “Non esiste che qualcuno debba sentenziare il passato di una persona, mi sentenzi qui, mi guardi e mi dici leche non ti vanno. Ma non ti autorizzo, altrimenti procederò e non mi va assolutamente. Tu mi metti in ...