Chiedono del rinnovo di Dybala | Arrivabene fa chiarezza sulla separazione dall’argentino

(Di martedì 27 dicembre 2022) Questa mattina si è tenuta l’assemblea degli azionisti in casa Juventus, durante la quale è stato approvato il bilancio 2021/2022 con un rosso di 238 milioni. Dopo le dichiarazioni dell’ex presidente Andrea Agnelli e di Luciano Moggi, azionista del club, ha preso parola anche Maurizio, il quale, oltre ad affrontare i delicati temi che circondano il mondo bianconero si è soffermato anche su temi di campo.assemblea degli azionistielogia Di Maria: “Ha dimostrato quanto vale” In particolare, è tornato a circolare il nome di Paulo, sul quale l’ex amministratore delegato ha risposto così: “Sule condizioni richieste erano onerose e impegnavano il club per molti anni“. Ultimo ma non meno importante,ha parlato anche ...

la Repubblica

La delibera con la quale il consiglio di istitutoLiceo Artistico 'Nervi - Severini' ha dato ... loroaiuto alla professoressa: arrestato L'iniziativa In particolare riconosce alle ...Donatella Bianchi al momento non ha commentato la questione e in tanti sise davvero abbandonerà il ruolo all'internosuo storico programma (di cui è autrice e conduttrice dal 1998). ... Repubblica Democratica del Congo, le comunità del Sud Kivu chiedono opere sociali e il pagamento delle tasse … Nell'area, in particolare lungo il corso del fiume Elila, operano la Oriental Resources Congo ... che ha spinto il governatore locale ad avviare un'inchiesta e a chiedere il rispetto di una serie di ...Donatella Bianchi si è candidata per la Regione Lazio e alcuni esponenti del PD hanno chiesto che abbandoni il suo ruolo a Linea Blu.