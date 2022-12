27 dicembre 1983 | il primo Pallone d’Oro di Michel Platini VIDEO

(Di martedì 27 dicembre 2022) IldiIl 27del, la rivista France Football assegnò ile a vincerlo fu. Le Roi conquistò per la prima volta questo premio ma la sua classe e le sue giocate lo fecero arrivarealtre due volte in questa classifica. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

Footballnews24.it

Sono stati infatti importati 22,1 miliardi di metricubi di gas dal primo gennaio al 13... Intitolato a Enrico Mattei il gasdotto è stato realizzato tra il 1978 e ile inizia il suo ...Commenta per primo 27: Michel Platini vince il suo primo Pallone d'Oro . 27 dicembre 1983, primo Pallone d’Oro di Platini: le Roi ha la sua corona È morto Nicola Signorello, ex sindaco di Roma e senatore della Democrazia Cristiana. A dare la notizia. Tutti i dettagli sul politico.Una selezione degli spettacoli e dei festival più interessanti della settimana, dal 26 dicembre all'1 gennaio, in scena nei teatri di tutta Italia ...