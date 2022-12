Sci alpino oggi | prima prova discesa Bormio 2022 | orario | programma | tv | startlist | streaming

(Di lunedì 26 dicembre 2022) La Coppa del Mondo di scivedrà la ripresa subito dopo Natale, lunedì 26 dicembre, quando alle ore 11.30 scatterà lacronometrata dellamaschile di. Saranno 70 gli atleti al via, dei quali ben 10 saranno gli italiani. Le prove cronometrate delle gare della Coppa del Mondo di scinon saranno trasmesse in diretta tv né in diretta, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte prove cronometrate delle gare in. Di seguito ilcompleto.COPPA DEL MONDO SCILunedì 26 dicembre 11.30 Sci, 1acronometratamaschile ...

Sulla mitica pista Stelvio ci sarà spazio per la quinta discesa libera stagionale (preceduta dalle prove cronometrate di oggi, giorno di Santo Stefano e di domani, 27 dicembre) e per il terzo superG ...La località austriaca è famosa perché da alcuni anni nel mese di novembre ospita una tappa della Coppa del mondo di. Erano circa le ore 15 quando una valanga si è staccata travolgendo ... Sci alpino, perché Semmering è una pista stregata per Marta Bassino e Federica Brignone