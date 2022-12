Covid | in Cina dall' 8 gennaio abolita la quarantena per gli ingressi dall' estero

... un altro fattore ha contribuito a limitare l'uso del carbone nel paese che contribuisce al 53% del consumo globale : le prolungate e severe misure di contenimento del- 19 in, che hanno ...Avanti con l'allentamento delle restrizioni mentre esplodono i contagi. Xi: 'Adottare misure per proteggere la vita della ...La guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica hanno sconvolto gli equilibri di potere nel Vecchio continente. Anche il rapporto con gli Stati Uniti e la Russia, soprattutto in termini di dife ...In Cina stop alla pubblicazione dei numeri dei contagi e decessi. Dopo la fine delle restrizioni sarebbero travolti dai casi. L' Oms chiede, cautamente, di avere dati precisi. Tgr Leonardo.