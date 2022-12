Aggrediti e derubati durante lo scambio | i pusher denunciano i clienti

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Quattro giovani della provincia di Siena sono stati condannati in primo grado a tre anni e sei mesi di reclusione: avrebbero massacrato di botte i dueminorenni ai quali si erano rivolti per avere cento grammi di marijuana, che non avevano intenzione di pagare

Corriere di Viterbo

Famiglia rapinata nella notte a Montano Lucino. Momenti di terrore per due coniugi con due bambini piccoli,in strada. Dalle prime informazioni, sarebbero stati presi di mira da tre banditi, che hanno minacciato il padre e poi si sarebbero impossessati di soldi e oggetti personali prima ...- Ad ottobre 2019 la moglie Lorella ha confessato sui social che lei e il marito sono stati. Clicca qui per iscriverti alla Newsletter Clicca qui per seguire la nostra pagina ... Viterbo, terrore a Corchiano. Il barista: "Anche noi derubati e aggrediti a coltellate" E’ stato tratto in arresto dagli Agenti del Commissariato di P. S. di Vittoria, l’uomo che l’8 novembre scorso aveva aggredito fisicamente un corriere della ditta “SDA trasporti”, rincorrendolo per st ...È ancora allarme sicurezza a Salerno dove lo scorso martedì 19 dicembre, nella zona di Casa Manzo, una donna è finita aggredita e derubata in casa.