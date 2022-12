Ultime Notizie – Franco Frattini | Mattarella | “Protagonista di alto profilo della Repubblica”

(Di domenica 25 dicembre 2022) “La morte del Presidentemi addolora profondamente. La sua scomparsa priva ladi undiche in questi anni ha recato un importante contributo alla vita delle nostre istituzioni”. Lo afferma il Presidente, Sergio, in una nota diffusa dal Quirinale dopo la morte di. Il presidente del Consiglio di Stato si è spento ieri all’età di 65 anni. “In Parlamento, alla guida di importanti ministeri, come ComponenteCommissioneUnione Europea, nella autorevole presidenza del Consiglio di Stato e nell’impegno politico, culturale, amministrativo, la sua presenza è sempre ...

Sky Tg24

Ascoli - Reggina: lesulle formazioni Bucchi, tecnico dei bianconeri, non potrà contare sul difensore Falasco : l'ex Perugia è infatti squalificato. Ma sono in dubbio anche Ciciretti, ...Benevento - Perugia: lesulle formazioni L'infermeria si sta man mano svuotando ma sono sempre numerose le assenze in casa Benevento: Cannavaro non potrà contare su Vokic, Letizia e ... Manovra governo, news. Governo pone la fiducia: ok definitivo atteso il 24 dicembre PESARO - Effetti speciali garantiti. Sarà un pomeriggio speciale quello di domani alla Vitrifrigo Arena, sin troppo facile immaginarlo. Perchè Vuelle e Virtus sono in buona ...Sparatoria in un pub nella notte della vigilia di Natale vicino Liverpool. Lo riferisce la BBC news, secondo cui una donna è morta, e tre uomini sono stati ...