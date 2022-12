Ucraina | Papa | Dio illumini chi puo' far tacere le armi

(Di domenica 25 dicembre 2022) Il, nella benedizione 'Urbi et Orbi', ha rivolto il primo pensiero all': "Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e delle sorelle ucraini, che vivono questo Natale al buio, al ...

Agenzia ANSA

Sono le parole diFrancesco nel corso della benedizioni Urbi et Orbi da piazza San Pietro ... 'La guerra inha ulteriormente aggravato la situazione, lasciando intere popolazioni a rischio ...Lo ha dichiaratoFrancesco nel corso dell'Angelus del giorno di Natale. Ucraina: Papa, Dio illumini chi può far tacere le armi “Il cibo sia solo strumento di pace”. Mondo “malato di indifferenza” che “respinge molti stranieri” e “ignora i poveri”; c’è “una grave carestia di pace” ...Il Papa, nella benedizione 'Urbi et Orbi', ha rivolto il primo pensiero all'Ucraina: 'Il nostro sguardo si riempia dei volti dei fratelli e ...