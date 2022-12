Ucraina | Erdogan | l' Occidente provoca invece di mediare

Agenzia ANSA

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sostenuto che l'Occidente ha solo provocato e non ha cercato di mediare nella crisi in Ucraina. "Sfortunatamente - ha detto in un incontro con i giovani a Erzurum, secondo quanto riporta l'agenzia russa Ria Novosti - l'Occidente ha solo intensificato gli elementi di provocazione". Intanto è suonato l'allarme aereo in tutta l'Ucraina. A Kiev Natale difficile tra blackout, riscaldamenti a singhiozzo e freddo.